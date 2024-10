Da Vespa a Milly Carlucci, ecco gli ospiti Rai alla Camera per i 100 anni del servizio pubblico (Di sabato 12 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2024 La Camera ha celebrato, col Presidente Lorenzo Fontana e il Vicepresidente Giorgio Mulè, il compleanno della Rai, 100 anni di radio e 70 di tv. ecco le voci di alcuni protagonisti del servizio pubblico che sono venuti a Montecitorio per testimoniare una grande storia italiana. ecco tutti gli ospiti, in ordine di apparizione: Bruno Vespa, Francesca Chillemi, Sveva Sagramola, Carlo Conti, Giampaolo Rossi, Milly Carlucci, Stefania Battistini, Giacomo Giorgio, Marco Tardelli, Francesca Porcellato, Giorgio Zanchini, Elettra Marconi, Massimiliano Ossini. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Da Vespa a Milly Carlucci, ecco gli ospiti Rai alla Camera per i 100 anni del servizio pubblico Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2024 Laha celebrato, col Presidente Lorenzo Fontana e il Vicepresidente Giorgio Mulè, il compleanno della Rai, 100di radio e 70 di tv.le voci di alcuni protagonisti delche sono venuti a Montecitorio per testimoniare una grande storia italiana.tutti gli, in ordine di apparizione: Bruno, Francesca Chillemi, Sveva Sagramola, Carlo Conti, Giampaolo Rossi,, Stefania Battistini, Giacomo Giorgio, Marco Tardelli, Francesca Porcellato, Giorgio Zanchini, Elettra Marconi, Massimiliano Ossini.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

