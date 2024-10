Lanazione.it - Da Harry Potter alla stand up comedy, tutto questo è magia diffusa

(Di sabato 12 ottobre 2024) Corsa al biglietto per partecipareseconda edizione del Pistoia Magic Street Festival, due giorni – oggi e domani – per lasciarsi meravigliare din forma. Il festival, nato due anni fa da un’idea di Francesco Micheloni sull’esperienza del Pistoia Magic in versione teatrale, ormai rodato da più di dieci anni, vivrà una prima appendice stasera (già sold out) al Polo Puccini Gatteschi per la parte più puramente teatrale con "Pillole di meraviglia", testo di Micheloni. Lo spettacolo andrà in replica domattina alle 10.30 (ancora biglietti disponibili) e nel pomeriggio (sold out). Sul posto sarà presente l’associazione Frida (Formazione ricerca integrazione disturbi alimentari) con un punto informativo. È nella giornata di domani, domenica, che si concentra il cuore degli appuntamenti.