Cristiano Malgioglio offeso con Simona Ventura: "Non me lo aspettavo" (Di sabato 12 ottobre 2024) Super Simo pare abbia fatto arrabbiare Cristiano Malgioglio. I due hanno lavorato in più occasioni insieme, come quando il cantautore è sbarcato nella settima edizione de L'Isola dei Famosi o quando è apparso a Quelli che il Calcio e successivamente ad X Factor per selezionare i giovani concorrenti del talent che andava in onda in Rai. Il giurato di Tale e Quale e la conduttrice negli anni sono anche diventati amici, proprio per questo motivo lui si è indispettito quando ha scoperto di non essere stato invitato al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Gabriele Parpiglia ieri nella trasmissione di Francesco Fredella, Protagonisti, in onda su RTL 102,5 ha rivelato: "Lui è offeso con Simona Ventura. Come mai? Perché lei non l'ha invitato al suo matrimonio, ma è molto offeso".

Cristiano Malgioglio perde la pazienza a con la giuria a Tale e Quale Show : “Me ne vado” - A Tale e Quale Show una piccola incomprensione sembra portare Malgioglio a perdere la pazienza, prima che Conti risistemi le cose. Dopo l'uscita di Loretta Goggi e l'arrivo di Alessia Marcuzzi, il programma storico di Rai1 sta cercando un nuovo assetto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Non sono stato invitato al matrimonio. Non me l’aspettavo da una mia grande amica” : Cristiano Malgioglio attacca Simona Ventura a Che tempo che fa - A quel punto, la conduttrice ritratta la sua versione: “Non è che l’ho mandato io personalmente“. E non poteva, dunque, non essere menzionato quel giorno tanto speciale per Ventura e il suo consorte. . La replica di Ventura, però, non tarda ad arrivare: “Ti ho invitato, Cri!“, spiega la conduttrice, ma Malgioglio smentisce, innervosito: “E chi l’ha mandato scusa, che io non ho ricevuto niente?”. (Ilfattoquotidiano.it)

“Perché non mi hai invitato alle nozze?”. Cristiano Malgioglio imbarazza Simona Ventura in diretta - Tutto è successo mentre si stava parlando delle nozze della conduttrice con Giovanni Terzi. Eppure la donna ha rispedito al mittente l’accusa, dicendo che non fosse vero. Anche Ubaldo Pantani ha detto la sua, scherzando sul presunto mancato invito al matrimonio. Simona Ventura, la confessione intima su Giovanni Terzi Cristiano Malgioglio bacchetta Simona Ventura per il ... (Caffeinamagazine.it)