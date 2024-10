Calcio: Bonucci "Per scudetto corsa a tre fra Inter, Napoli e Juve" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Bremer perdita importante, Conte in testa non mi sorprende" TRENTO - "corsa scudetto fra Inter, Napoli e Juve? Mi sta piacendo tanto anche la Lazio, che sta giocando bene e mi diverto a vederla, l'Atalanta di Gasperini bisogna sempre prenderla in considerazione per le prime posizioni ma quelle tre Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Bonucci "Per scudetto corsa a tre fra Inter, Napoli e Juve" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Bremer perdita importante, Conte in testa non mi sorprende" TRENTO - "fra? Mi sta piacendo tanto anche la Lazio, che sta giocando bene e mi diverto a vederla, l'Atalanta di Gasperini bisogna sempre prenderla in considerazione per le prime posizioni ma quelle tre

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bergomi non ha dubbi : “L’Inter deve tenersi stretta Inzaghi! Occhio a Conte per lo scudetto” | VIDEO ESCLUSIVO - Occhio quindi al Napoli che è partito forte, sta andando molto bene, ma è comunque ancora troppo presto per dirlo – esordisce Bergomi ai nostri microfoni – L’Inter ovviamente dovrà difendere lo scudetto perché è la squadra che ha vinto e che ha dominato nella scorsa stagione, però negli ultimi anni chi ha vinto il campionato l’anno successivo ha steccato, vedi Milan e Napoli. (Calciomercato.it)

Marino avvisa Inter e Juventus : «Scudetto? Vedo meglio il Napoli» - Ci sarà una lotta fino in fondo per la vittoria del campionato. RIVALI PER IL NAPOLI – Su Radio Sportiva, è stato intercettato l’ex DT dell’Udinese Pierpaolo Marino. Il suo pensiero in merito alla lotta scudetto e alla principale antagonista degli azzurri, oggi primi in classifica: «Sicuramente l’Inter, ma anche questa Juventus che ha dei margini di miglioramento incredibili. (Inter-news.it)

Iachini conferma : «Scudetto Inter o Napoli? Ipotizzo una cosa!» - DUE AVANTI – Su Kiss Kiss Napoli, Beppe Iachini si esprime sulla corsa per il titolo. L’allenatore dice la sua: «Corsa scudetto? Le squadre sono quelle, Inter e Napoli potrebbero essere in testa alla classifica, poi dietro ci vedo la Juventus e il Milan che hanno cambiato tecnico ed hanno impegni infrasettimanali». (Inter-news.it)