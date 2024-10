Benevento-Messina, i convocati di mister Auteri (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 9^ giornata del campionato di Serie C Now, Benevento-Latina. Out Lucatelli, Pinato, Avolio, Ciurleo e il lungodegente Nardi. PORTIERI 12 Manfredini Nicolò 1 Nunziante Alessandro DIFENSORI 20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo32 Ferrara Antonio 6 Meccariello Biagio27 Oukhadda Shady 3 Sena Francesco Pio13 Tosca Alin 5 Veltri Angelo25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 17 Acampora Gennaro21 Agazzi Davide 4 Prisco Antonio18 Simonetti Pier Luigi38 Talia Angelo24 Viviani Mattia ATTACCANTI 28 Borello Giuseppe35 Carfora Lorenzo73 Lamesta Davide10 Lanini Eric 9 Manconi Jacopo33 Perlingieri Mario 7 Starita Ernesto L'articolo Benevento-Messina, i convocati di mister Auteri proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Benevento-Messina, i convocati di mister Auteri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 9^ giornata del campionato di Serie C Now,-Latina. Out Lucatelli, Pinato, Avolio, Ciurleo e il lungodegente Nardi. PORTIERI 12 Manfredini Nicolò 1 Nunziante Alessandro DIFENSORI 20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo32 Ferrara Antonio 6 Meccariello Biagio27 Oukhadda Shady 3 Sena Francesco Pio13 Tosca Alin 5 Veltri Angelo25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 17 Acampora Gennaro21 Agazzi Davide 4 Prisco Antonio18 Simonetti Pier Luigi38 Talia Angelo24 Viviani Mattia ATTACCANTI 28 Borello Giuseppe35 Carfora Lorenzo73 Lamesta Davide10 Lanini Eric 9 Manconi Jacopo33 Perlingieri Mario 7 Starita Ernesto L'articolo, idiproviene da Anteprima24.it.

