'Basta un like per guardagnare soldi' ma perde 500 euro: donna truffata (Di sabato 12 ottobre 2024) Le frodi online si stanno evolvendo con tecniche sempre più raffinate, puntando a sfruttare l’ingenuità degli utenti a scopo di lucro illecito. Tra le truffe più recenti spicca l’offerta di guadagni supplementari per compiti superficiali quali l’apposizione di “Mi piace” su video di vario genere Parmatoday.it - 'Basta un like per guardagnare soldi' ma perde 500 euro: donna truffata Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Le frodi online si stanno evolvendo con tecniche sempre più raffinate, puntando a sfruttare l’ingenuità degli utenti a scopo di lucro illecito. Tra le truffe più recenti spicca l’offerta di guadagni supplementari per compiti superficiali quali l’apposizione di “Mi piace” su video di vario genere

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo Crepet : “Genitori - basta cellulari! Educate i vostri figli alle emozioni - non ai like. Registro elettronico? Inutile” - L'articolo Paolo Crepet: “Genitori, basta cellulari! Educate i vostri figli alle emozioni, non ai like. Registro elettronico? Inutile” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Paolo Crepet, noto psichiatra, sociologo e opinionista, torna a far parlare di sé con il suo ultimo libro "Mordere il cielo", già un successo editoriale che sta portando in scena nei teatri di tutta Italia con ... (Orizzontescuola.it)