Bari Meloni | Mia vita allo scanner ma trovato nulla Non mi toglieranno di torno

"Se mi si chiede perché, per quello che riguarda i politici – che non sono i soli spiati, ci sono migliaia di persone – sono quasi tutti esponenti di centrodestra e io sono la persona più dossierata d'Italia, dirò che nel dramma c'è una buona notizia. E la buona notizia intanto è che la mia vita è stata passata allo scanner e non si è trovato niente, e forse questa è anche la ragione per la quale io sono così dossierata. Perché in questa nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione. I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare, che non si può ricattare, e allora magari tentano di toglierselo di torno con altri strumenti. Temo che non riusciranno".

