Bambina travolta e uccisa dal treno a 12 anni, Olesia era scappata dalla guerra: inchiesta sulla sicurezza dell?area. La protesta dei residenti (Di sabato 12 ottobre 2024) PADOVA - Olesia Kypriianchuk, la ragazzina 12enne ucraina residente a Padova, travolta e uccisa giovedì pomeriggio da un locomotore in movimento, è passata sotto la sbarra Ilgazzettino.it - Bambina travolta e uccisa dal treno a 12 anni, Olesia era scappata dalla guerra: inchiesta sulla sicurezza dell?area. La protesta dei residenti Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) PADOVA -Kypriianchuk, la ragazzina 12enne ucraina residente a Padova,giovedì pomeriggio da un locomotore in movimento, è passata sotto la sbarra

