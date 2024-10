Arrestato latitante dai Carabinieri, deve scontare oltre tre anni di reclusione (Di sabato 12 ottobre 2024) MARANO – Un arresto eccellente quello avvenuto a Marano di Napoli ed effettuato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli. A finire in manette Ciro Granillo, 33enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Napoli. Per lui una condanna di tre anni e poco più di reclusione per porto di armi clandestine e ricettazione. I Carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo e dopo lunghe indagini il cerchio si è chiuso a Marano di Napoli. Il 33enne dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale cui era sottoposto e che prevedeva l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli. I militari hanno sorpreso Granillo all’esterno di un esercizio commerciale di via Marano Pianura. Primacampania.it - Arrestato latitante dai Carabinieri, deve scontare oltre tre anni di reclusione Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di sabato 12 ottobre 2024) MARANO – Un arresto eccellente quello avvenuto a Marano di Napoli ed effettuato daidel nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli. A finire in manette Ciro Granillo, 33enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Napoli. Per lui una condanna di tree poco più diper porto di armi clandestine e ricettazione. Inon hanno mai smesso di cercarlo e dopo lunghe indagini il cerchio si è chiuso a Marano di Napoli. Il 33enne dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale cui era sottoposto e che prevedeva l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli. I militari hanno sorpreso Granillo all’esterno di un esercizio commerciale di via Marano Pianura.

