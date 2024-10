Agresti a difesa di Inzaghi: «Perbene, reazione Inter comprensibile» (Di sabato 12 ottobre 2024) Agresti sull’attacco di Spalletti nei confronti di Inzaghi si schiera a favore dell’allenatore dell’Inter. Il suo pensiero a tal proposito. Perbene – Stefano Agresti, su Radio Radio Mattino Sport e News, spezza una lancia a favore di Simone Inzaghi dopo l’attacco di Luciano Spalletti: «Non può non minare la sua serenità perché Inzaghi è una persona Perbene e una persona normale, nonostante il suo lavoro che lo mette sotto gli occhi dei riflettori. Chiaramente, questa vicenda per forza lo mette in difficoltà. Metterebbe in difficoltà chiunque di noi. Io continuo a pensare che i protagonisti del calcio sfidino a petto di fuori e a mani nude questi personaggi delle curve. Questi non sono tifosi delle squadre, molti finiscono sulle curve perché vogliono ottenere profitti illegali. Si tratta di delinquenti a tutti gli effetti. Non è stato semplice per Inzaghi e per nessuno. Inter-news.it - Agresti a difesa di Inzaghi: «Perbene, reazione Inter comprensibile» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sull’attacco di Spalletti nei confronti disi schiera a favore dell’allenatore dell’. Il suo pensiero a tal proposito.– Stefano, su Radio Radio Mattino Sport e News, spezza una lancia a favore di Simonedopo l’attacco di Luciano Spalletti: «Non può non minare la sua serenità perchéè una personae una persona normale, nonostante il suo lavoro che lo mette sotto gli occhi dei riflettori. Chiaramente, questa vicenda per forza lo mette in difficoltà. Metterebbe in difficoltà chiunque di noi. Io continuo a pensare che i protagonisti del calcio sfidino a petto di fuori e a mani nude questi personaggi delle curve. Questi non sono tifosi delle squadre, molti finiscono sulle curve perché vogliono ottenere profitti illegali. Si tratta di delinquenti a tutti gli effetti. Non è stato semplice pere per nessuno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agresti certo : «Spalletti-Inzaghi? Preparata! Parole non gradevoli» - PREPARATA – Oltre all’intervento di Gianni Visnadi, anche Stefano Agresti su Radio Radio Mattino Sport e News ha detto la sua sulla battuta di Luciano Spalletti in merito all’inchiesta ultras e in riferimento a Simone Inzaghi: «Quello che ha detto Spalletti a Inzaghi non è gradevole, non gli è uscita così. (Inter-news.it)

Agresti : «Frattesi? Per Inzaghi è riserva! Però chance col Monza» - SOLITI – Su Radio Radio Mattino Sport e News, Stefano Agresti sull’impiego o meno di Davide Frattesi all’Inter: «Inzaghi sta cercando di uscire da questo problema. L’unico dubbio sarebbe a destra e il difensore di centro-destra, poi i nove sono quelli e andranno avanti con quelli». Agresti ha parlato di Davide Frattesi e del suo scarso impiego con la maglia dell’Inter. (Inter-news.it)

Agresti : «Frattesi abbia più spazio all’Inter! Remore Inzaghi - un rischio» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Stefano Agresti vorrebbe vederlo titolare: «A mio avviso sì, e lo dico da tempo che meriterebbe più spazio. Frattesi e il minutaggio con l’Inter: la valutazione di Agresti PIÙ SPAZIO PER LUI – Frattesi cerherà da Monza-Inter di ritagliarsi uno spazio maggiore, sia come minutaggio sia come impiego da titolare. (Inter-news.it)

Agresti : «Frattesi abbia più spazio all’Inter! Remore Inzaghi - un rischio» - Che avviene, ma praticamente sempre dalla panchina. Credo che Simone Inzaghi si debba mettere in testa che questo è un giocatore importante: probabilmente lo sa anche lui, però lo conosciamo. Agresti trova anche un altro motivo: «Penso sia anche una necessità della società dare spazio a questo giocatore, che è un ’99 e quindi fatto. (Inter-news.it)