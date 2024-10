Affidopoli, si cercano i ’segreti’: ai raggi x telefonini e computer, nel mirino i soldi degli sponsor (Di sabato 12 ottobre 2024) Pesaro, 12 ottobre 2024 – E’ il terzo degli indagati nell’inchiesta Affidopoli. Non risponde di corruzione ma di falso. Loris Pascucci, funzionario del settore manutenzione del Comune, ha la colpa di aver scritto una determina di spesa di 20mila euro con una causale di fantasia. Il Comune intendeva realizzare il murales dedicato a Liliana Segre nella facciata di un edificio scolastico al Campus ma nella determina n.1534 del 17 agosto del 2020, Loris Pascucci giustificava quella spesa con l’esigenza di fare manutenzione idraulica affidando il lavoro all’associazione Opera Maestra, che non era certo adatta per l’incombenza. Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, si cercano i ’segreti’: ai raggi x telefonini e computer, nel mirino i soldi degli sponsor Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Pesaro, 12 ottobre 2024 – E’ il terzoindagati nell’inchiesta. Non risponde di corruzione ma di falso. Loris Pascucci, funzionario del settore manutenzione del Comune, ha la colpa di aver scritto una determina di spesa di 20mila euro con una causale di fantasia. Il Comune intendeva realizzare il murales dedicato a Liliana Segre nella facciata di un edificio scolastico al Campus ma nella determina n.1534 del 17 agosto del 2020, Loris Pascucci giustificava quella spesa con l’esigenza di fare manutenzione idraulica affidando il lavoro all’associazione Opera Maestra, che non era certo adatta per l’incombenza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Più educazione e regole comuni per i risparmiatori - Milano, 8 ott. (askanews) - Qual è il ruolo del risparmio , degli investimenti privati e delle banche per il finanziamento dell'economia produttiva nel nuovo scenario economico? Se ne è parlato a Mila ... (quotidiano.net)

Una passione lunga una vita: Damiani lascia il Carlino sempre con la penna in mano - Il fuoco non si spegne, a 62 anni il cronista urbinate di Giudiziaria saluta la casa madre ma è pronto per nuove avventure. "Il giornalismo è un'esigenza, non un mestiere". E’ un momento difficile e n ... (youtvrs.it)

Opera Maestra, la svolta: perquisizioni e sequestri. Finanza e polizia a casa di Santini ed Esposto - Pesaro: presi pc, cellulari, documenti. Si indaga sui rapporti economici tra i due amici. Per cinque anni hanno rappresentato la mente e il braccio esecutivo degli eventi comunali ... (ilrestodelcarlino.it)