Zaniolo torna in Nazionale: Spalletti lo convoca per la sfida a Israele (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nicolò Zaniolo torna in Nazionale. Il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha infatti convocato l'ex attaccante della Roma, ora all'Atalanta, in vista della sfida contro Israele, in programma lunedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 20.45. Il calciatore è atteso a Coverciano nel pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù L'articolo Zaniolo torna in Nazionale: Spalletti lo convoca per la sfida a Israele proviene da Webmagazine24.

