Amica.it - X Factor 2024: Paola Iezzi replica alla concorrente irritata per lo switch

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nell’ultima puntata di Bootcamp di X– andata in onda giovedì 10 su Sky e in streaming su NOW – l’esibizione da superstar di Laura Fetahu sulle note di Boss Bitch di Doja Cat convince del tutto(e i colleghi giudici). Inevitabile loper far accomodare l’artista 23enne. È Marina Del Grosso a dover abbandonare la sedia. Con grande disappunto. Immediata la reazione della sua giudice. I 16 concorrenti che andranno agli Home Visit I Bootcamp di Xsono conclusi: i giochi sono fatti per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e, nello show Sky Original prodotto da Fremantle, e quindi ecco i 16 concorrenti sopravvissuti “alle sedie” che andranno agli Home Visit settimana prossima, sempre su Sky e in streaming su NOW.