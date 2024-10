Lanazione.it - Un furgone carico di mobili e cartongesso, denunciato uno 'svuotacantine'

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Spezia, 11 ottobre 2024 - Un altrodalla polizia locale per gestione di rifiuti non autorizzata. Nella mattinata odierna, al termine di una veloce attività d’indagine, è statodal Comando della municipale, l’ennesimosorpreso a violare la stringente normativa in vigore a tutela dell’ambiente. I fatti risalgono all’altro ieri quando alle 22.20 circa, uno straniero, alla condotta di un autocarro è stato fermato in via Sarzana da una pattuglia in abiti civili mentre trasportava rifiuti di varia natura.