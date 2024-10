Un coro di condanna: stop alle forniture di armi a Israele dopo gli attacchi all’Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un coro di condanna e indignazione si è levato dalle principali capitali europee in risposta ai recenti attacchi delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) contro i peacekeeper dell'Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), operanti nel sud del Libano. In una dichiarazione congiunta, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez hanno denunciato duramente gli atti di aggressione, definendoli "ingiustificabili" e in palese violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.Gli attacchi, che hanno colpito il personale Unifil nella città libanese di Naqoura, hanno causato il ferimento di diversi Caschi Blu, suscitando una reazione unitaria da parte dei leader europei. Ilfogliettone.it - Un coro di condanna: stop alle forniture di armi a Israele dopo gli attacchi all’Unifil Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undie indignazione si è levato dprincipali capitali europee in risposta ai recentidelle Forze di Difesa Israeliane (IDF) contro i peacekeeper dell'Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), operanti nel sud del Libano. In una dichiarazione congiunta, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez hanno denunciato duramente gli atti di aggressione, definendoli "ingiustificabili" e in palese violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.Gli, che hanno colpito il personale Unifil nella città libanese di Naqoura, hanno causato il ferimento di diversi Caschi Blu, suscitando una reazione unitaria da parte dei leader europei.

