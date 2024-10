Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 16:10 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nello studio a Giuliano Ferrigno nuovi io ti ridò Ele contro la missione unifil e per i due cingalesi uno è grave lui le reazioni internazionali già dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blu nel sud del Libano anche l’Europa nel Raid contro una missione di pace delle Nazioni Unite il responsabile Non è accettabile ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel Andrea tenenti portavoce della missione unifil scrive bombardamenti avevamo già avuto avvisaglie il ministro Crosetto ha convocato l’ambasciatore italiano lo prendiamo ordini da Israele ha detto il titolare della Difesa mentre invece prendo e tagliano incalza Israele Sì scusi buon bene la Beirut almeno 22 morti 117 feriti la situazione libera è sempre più drammatica Esercito Italiano ha poi annunciato di aver ucciso in Giordania Abdullah il ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 16:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nello studio a Giuliano Ferrigno nuovi io ti ridò Ele contro la missione unifil e per i due cingalesi uno è grave lui le reazioni internazionali già dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blu nel sud del Libano anche l’Europa nel Raid contro una missione di pace delle Nazioni Unite il responsabile Non è accettabile ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel Andrea tenenti portavoce della missione unifil scrive bombardamenti avevamo già avuto avvisaglie il ministro Crosetto ha convocato l’ambasciatore italiano lo prendiamo ordini da Israele ha detto il titolare della Difesa mentre invece prendo e tagliano incalza Israele Sì scusi buon bene la Beirut almeno 22 morti 117 feriti la situazione libera è sempre più drammatica Esercito Italiano ha poi annunciato di aver ucciso in Giordania Abdullah il ...

