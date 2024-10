Ilrestodelcarlino.it - Tornano le emozioni del calcio a 5. La prima volta dell’Audax in serie A

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato e domenica ripartono i campionati nazionali. Attesa l’Audax 1970 Senigallia al debutto in A2,nella storia della società dopo l’inaspettata vittoria, da matricola, del campionato diB. "Sono molto carico e motivato. – ci fa sapere il tecnico Diego Petrolati –. La squadra sta bene, abbiamo lavorato intensamente dal 2 settembre e siamo già cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista. Non conosco gli organici delle squadre avversarie, tuttavia mi aspetto un campionato molto difficile, di altissimo livello. L’obiettivo, pertanto, non può che essere quello di mantenere la categoria". Sabato debutto al Pala Panzini ore 16 con il Pontedera.B maschile Sabato, ai nastri di partenza il Corinaldo, al suo decimo anno consecutivo, e il Cus Ancona, che, dopo una breve parentesi in A2, è ormai una delle veterane della categoria. E ci sarà lo Jesi, neopromosso.