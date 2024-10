Terremoto a Campobasso, nella notte una scossa di magnitudo 3.1 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Campobasso, 11 ottobre 2024 - Una scossa di Terremoto è stata avvertita nella notte nella zona di Campobasso. Con un’intensità di magnitudo 3.1, l’epicentro del sisma è stato registrato a due km a nord est di Baranello, ad una profondità di 14 km. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma si sono azionati alle alle 2:58 di questa notte, mentre gli abitanti dormivano. Non si segnalano danni a persone o a edifici della provincia di Campobasso. Quotidiano.net - Terremoto a Campobasso, nella notte una scossa di magnitudo 3.1 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 - Unadiè stata avvertitazona di. Con un’intensità di3.1, l’epicentro del sisma è stato registrato a due km a nord est di Baranello, ad una profondità di 14 km. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma si sono azionati alle alle 2:58 di questa, mentre gli abitanti dormivano. Non si segnalano danni a persone o a edifici della provincia di

