Ilgiorno.it - Teatro Sociale e traguardi. Il capoluogo festeggia i due secoli dall’apertura

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Duecento anni e non sentirli. La città di Sondrio celebra l’importante anniversario delcon la mostra dal titolo "Ildi duecento anni fa. Dalla scena all’archivio: ildi Sondrio nei suoi documenti", allestita alla Biblioteca Civica Pio Rajna, a Villa Quadrio, e aperta dal 18 ottobre al 16 novembre. Il curatore della mostra sarà il sondriese Giacomo della Ferrera che terrà una conferenza introduttiva nel giorno dell’inaugurazione, venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 17.30. Della Ferrera, laurea magistrale in Storia della musica e dello spettacolo con una tesi suldi Sondrio, oggi porta avanti la ricerca in ambito teatrale, concentrandosi sull’ambito lombardo e meneghino tra Ottocento e Novecento, presso l’Università degli Studi di Milano, dove sta conseguendo il dottorato.