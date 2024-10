Quotidiano.net - Tajani a Herzog e Katz, attacchi all'Unifil inaccettabili

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri Antonioha inviato nuovi messaggi al ministro degli Esteri israeliano Israele anche al capo dello Stato Isaacper confermare che per "l'Italia glialle basiin Libano sono totalmente".ha chiesto allo Stato ebraico un'inchiesta e comunque le scuse per i danni provocati nei giorni scorsi. Secondo fonti della Farnesina, le prossime ore saranno decisive per ricevere chiarimenti e indicazioni cruciali da parte del governo di Israele.