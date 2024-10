Spero di tornare negli U21

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

Lee Carsley ha detto che "si spera" tornerà al suo ruolo con l'Under 21 dell'Inghilterra dopo la sconfitta dannosa e deludente contro la Grecia a Wembley. Le promettenti vittorie della Nations League di settembre contro la Repubblica d'Irlanda e la Finlandia sotto la guida dell'allenatore ad interim Carsley sono state seguite dai fischi del pubblico dopo aver visto la Grecia siglare una vittoria tardiva, ma meritata, per 2-1. Vangelis Pavlidis ha segnato un gol vincente nei minuti di recupero dopo che Jude Bellingham sembrava aver guadagnato un pareggio all'Inghilterra sconnessa. Carsley ha detto: "Sono rimasto piuttosto sorpreso dopo l'ultimo campo in termini di 'il lavoro è mio', come se fosse 'mio da perdere' e tutto il resto. "No, il mio mandato è stato chiaro fin dall'inizio.