Siena in mostra al Met, sindaca Fabio: "Grande emozione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Siena – Siena in mostra al Met, sindaca Fabio: "Grande emozione" Siena in mostra al Met, 'Siena: la Grande stagione della pittura, 1300-1350 (Siena: the rise of painting, 1300-1350)' all'interno del Met, Metropolitan Museum of Art di New York. I maestri della pittura senese del Trecento risplendono nell'esposizione a loro dedicata. Nicoletta Fabio, sindaca di Siena, presente all'apertura a New York. Siena in mostra al Met, sindaca Fabio: "Grande emozione". Nella foto, sindaca Fabio al Met di New York (Foto Fb Nicoletta Fabio sindaco di Siena)Fabio: "Essere a New York a celebrare la ricchezza artistica di Siena suscita una certa emozione. Questa è una testimonianza della percezione che nel mondo, soprattutto ad altissimo livello culturale, si ha della nostra città, della nostra pittura del Trecento e non solo.

Il sindaco Fabio a New York per la mostra ‘Siena : the Rise of Painting’ - I maestri della pittura senese del Trecento risplendono nell’esposizione a loro dedicata […]. E' quello che esprime il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, presente all'anteprima della mostra "Siena: la grande stagione della pittura, 1300-1350 (Siena: the rise of painting, 1300-1350)" all'interno del Metropolitan Museum of Art (Met) di New York. (Periodicodaily.com)

