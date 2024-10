'Sgasa' con lo scooter davanti ai carabinieri che lo fermano e lo trovano con la droga (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fermato in sella a uno scooter senza casco per un controllo, viene trovato con un panetto di hashish in tasca. Un 29enne del casertano, nel pomeriggio di ieri, è stato fermato per un controllo in via San Marco a Santa Maria a Vico mentre circolava alla guida di un potente scooter Yamaha Tmax Casertanews.it - 'Sgasa' con lo scooter davanti ai carabinieri che lo fermano e lo trovano con la droga Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fermato in sella a unosenza casco per un controllo, viene trovato con un panetto di hashish in tasca. Un 29enne del casertano, nel pomeriggio di ieri, è stato fermato per un controllo in via San Marco a Santa Maria a Vico mentre circolava alla guida di un potenteYamaha Tmax

