Scivola su un sentiero roccioso e cade per 50 metri: muore escursionista (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una persona è morta venerdì sulle montagne dell'Alto Adige durante un'escursione. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto lungo il sentiero delle rocce di Velloi, nel meranese. L'allarme è scattato poco dopo le 12: la vittima sarebbe Scivolata mentre percorreva un tratto Trentotoday.it - Scivola su un sentiero roccioso e cade per 50 metri: muore escursionista Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una persona è morta venerdì sulle montagne dell'Alto Adige durante un'escursione. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto lungo ildelle rocce di Velloi, nel meranese. L'allarme è scattato poco dopo le 12: la vittima sarebbeta mentre percorreva un tratto

