Sci alpino Brignone | La cattiveria c’è ancora quando non avrò più motivazioni dirò basta

"Io in realtà tre anni fa non pensavo di essere qui oggi, andando avanti ho imparato sulla mia pelle che non voglio più mettermi una data di fine e non ho voglia di farlo, ne ho pagato le conseguenze". Così Federica Brignone durante il Media Day della Fisi in corso a Milano in vista della prossima stagione agonistica."Cerco di lavorare per fare la stagione migliore possibile. Ovvio che il pensiero a Milano-Cortina c'è, ma non ho ancora la data di fine. La cattiveria c'è, ho sempre detto che il giorno che non avrò voglia di allenarmi al 100% per provare a vincere le gare non ne varrà più la pena. Continuerò solo se avrò questa motivazione", ha aggiunto la campionessa azzurra.

