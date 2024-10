Calciomercato.it - Scambio con Leao, il Milan può dire sì: addio Juve

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Rafaelsempre sotto i riflettori, anche in chiave mercato: l’offerta (con) che potrebbe cambiare i piani dele dellantus Ilalle prese con una nuova crisi di risultati dopo il ko in casa della Fiorentina, che fa il paio con la sconfitta (la seconda consecutiva) in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen. Rafael(LaPresse) – Calciomercato.itSosta per le nazionali tormentata per Paulo Fonseca, tornato a rischio in panchina e alle prese con una situazione infuocata nello spogliatoio dopo la querelle sui rigori post Firenze con lo sfogo ai microfoni dello stesso allenatore portoghese. La dirigenza del ‘Diavolo’ ha comunque confermato Fonseca al timone, anche se le prossime gare dopo la sosta saranno fondamentali per l’allenatore rossonero per risalire la china ed evitare ulteriori complicazioni che potrebbero risultare fatali.