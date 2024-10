Quifinanza.it - Sanità, è fuga di internisti dagli ospedali: stipendi inadeguati e troppe aggressioni

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Medicina interna, Chirurgia generale, Pronto Soccorso. Stando alle stime degli esperti della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), in futuro potrebbe diventare sempre più difficile coprire le necessità del Servizio Sanitario Nazionale. Il tutto, mentre sale il burn out dei medici che si trovano sempre più esposti alle intemperanze (chiamiamole così) dell’utenza. Dal Congresso della SIMI arrivano previsioni che fanno addensare nubi fosche sulla, considerando che i reparti di medicina interna e di chirurgia generale sono la colonna portante anche deglipiù piccoli. Quest’anno la medicina interna non ha fatto l’en plein nell’assegnazione delle borse di specializzazione (solo il 79% di quelle a disposizione sono state coperte) e mentre il turn over dei medici diminuisce (quelli che vanno in pensione non sono rimpiazzati), aumenta di pari passo il loro burn out.