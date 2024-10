Ilrestodelcarlino.it - Rivera si racconta a Overtime: "Scudetti? Potevano essere di più. Ma gli arbitri con noi erano speciali"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) ‘Predestinato’ è l’aggettivo più adatto per definirlo. La prima stagione tra i professioni con l’Alessandria, non ancora 16enne, gli valse la maglia del Milan per 19 stagioni. Del Diavolo, Gianniè diventato il capitano, vincendo il Pallone d’Oro nel ’69 e due Coppe dei Campioni. Con la Nazionale arrivarono 14 gol e 60 presenze, raggiungendo il trionfo agli Europei ’68. La sua umanità in campo, ‘Golden Boy’ l’ha portata anche in politica, dove la schiettezza nelle sue affermazioni l’ha sempre caratterizzato. Schiettezza, oltre alla lucidità, che ieri sera ha messo anche al teatro della Filarmonica, nella seconda serata dell’. Il primo tema toccato è il ritiro dal calcio nel ’79: "Non avrei smesso in quel momento. Ma Nils (Liedholm, ndr) aveva scelto di allenare la Roma e mi sono fatto da parte per non dare fastidio a Massimo Giacomini, che aveva altre scelte".