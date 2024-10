Panorama.it - Renato Casaro, due mostre sull'ultimo uomo che dipinse il cinema

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è l’pittore di. «Ero il pittore preferito di Sergio Leone», ci ha raccontato qualche anno fa in una bella intervista. Ha disegnato postertografici iconici al pari dei film che promuoveva. La locandina di Balla coi lupi con il volto di Kevin Costner e le dita che dipingono due linee sul suo viso, l'abbraccio evocativo nel manifesto de Il tè nel deserto, Terence Hill sdraiato su una slitta scalcinata trainata dal cavallo nel poster de Lo chiamavano Trinità Pennello e aerografo, è statoa ideare e dipingere quei cartelloni che hanno fatto la storia del. E ora quei capolavori di arte prestata alrivivono in due, una in Romagna, all’interno del Lugo Vintage Festival, l’altra nella Capitale, in occasione della Festa deldi Roma.