Red Bull-Verstappen: il destino legato e l’ipotesi di abbandono della F1 (Di venerdì 11 ottobre 2024) E se la Red Bull lasciasse la F1 nei prossimi anni? Un’ipotesi al momento che non trova riscontro nel paddock della categoria più amata del Mondo del Motorsport, un rumor però che dall’Olanda sta iniziando a diventare insistente. Gli addii di manager e tecnici come Newey, Wheatley, Marshall e Courtenay hanno scosso e non poco la struttura di una scuderia, come quella anglo-austriaca, che sembrava perfetta nei suoi meccanismi; messi magistralmente a terra, o forse sarebbe più corretto dire in pista, da Max Verstappen. Da mesi però la situazione è molto di chi vive alla giornata e poco pianifica, tanto che la classifica costruttori del Mondiale ha visto la McLaren operare il sorpasso, mentre Verstappen sta cercando in tutti i modi di contenere il rientro di Lando Norris per la graduatoria riservata ai piloti. Oasport.it - Red Bull-Verstappen: il destino legato e l’ipotesi di abbandono della F1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E se la Redlasciasse la F1 nei prossimi anni? Un’ipotesi al momento che non trova riscontro nel paddockcategoria più amata del Mondo del Motorsport, un rumor però che dall’Olanda sta iniziando a diventare insistente. Gli addii di manager e tecnici come Newey, Wheatley, Marshall e Courtenay hanno scosso e non poco la struttura di una scuderia, come quella anglo-austriaca, che sembrava perfetta nei suoi meccanismi; messi magistralmente a terra, o forse sarebbe più corretto dire in pista, da Max. Da mesi però la situazione è molto di chi vive alla giornata e poco pianifica, tanto che la classifica costruttori del Mondiale ha visto la McLaren operare il sorpasso, mentresta cercando in tutti i modi di contenere il rientro di Lando Norris per la graduatoria riservata ai piloti.

