Prato, torna la campagna di comunicazione "Io non rischio" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prato, 11 ottobre 2024 - torna "Io non rischio", la campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e l'appuntamento a Prato è per domenica 13 ottobre, in piazza del Comune dalla 14 alle 19. Sei associazioni del territorio, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza l’Avvenire, Croce d’Oro, VAB – Vigilanza Antincendi Boschivi, Emergens Odv e Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali, allestiranno le loro postazioni e saranno presenti volontari che saranno in grado di fornire indicazioni alla cittadinanza sui rischi (alluvione, terremoto) e informazioni sulle corrette pratiche di autotutela. Saranno inoltre allestiti due gazebo del Comune di Prato. Lanazione.it - Prato, torna la campagna di comunicazione "Io non rischio" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 -"Io non", ladipubblica sulle buone pratiche di protezione civile promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e l'appuntamento aè per domenica 13 ottobre, in piazza del Comune dalla 14 alle 19. Sei associazioni del territorio, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza l’Avvenire, Croce d’Oro, VAB – Vigilanza Antincendi Boschivi, Emergens Odv e Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali, allestiranno le loro postazioni e saranno presenti volontari che saranno in grado di fornire indicazioni alla cittadinanza sui rischi (alluvione, terremoto) e informazioni sulle corrette pratiche di autotutela. Saranno inoltre allestiti due gazebo del Comune di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prato, torna la campagna di comunicazione "Io non rischio" - Saranno presenti in piazza del Comune postazioni per fornire indicazioni sui rischi (alluvione, terremoto) e informazioni sulle corrette pratiche di autotutela ... (lanazione.it)

Prato, assalto armato al picchetto degli operai: "Domenica in piazza per i diritti dei lavoratori del tessile" - Mentre la procura di Prato indaga per lesioni gravi e minacce sull'aggressione a colpi spranga subita martedì notte dai lavoratori pakistani radunati in presidio all'esterno della pelletteria... Leggi ... (informazione.it)

Turini resta ai domiciliari. E Matteini torna in libertà - La decisione del tribunale di Firenze dopo la richiesta dei legali in vista del processo con rito immediato. Misura revocata anche per l’investigatore. (lanazione.it)