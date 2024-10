Partito il cantiere di via Monterone: "L’obiettivo è una strada sicura" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di un tratto di via Monterone a Monteprandone, per un investimento complessivo è di 374mila euro. A seguito di un intervento franoso verificatosi nel periodo invernale, che ha coinvolto la scarpata di valle, con relativo smottamento di un tratto della sede stradale, il comune di Monteprandone ha ottenuto un contributo di 311.700 euro dalla Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche a cui si aggiungono 62.300 euro di fondi comunali. I lavori sono realizzati dall’impresa co.ma.c. srl di Romano D’Ezzelino che si è aggiudicata l’appalto e, da contratto, ha 150 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell’opera. Ilrestodelcarlino.it - Partito il cantiere di via Monterone: "L’obiettivo è una strada sicura" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di un tratto di viaa Monteprandone, per un investimento complessivo è di 374mila euro. A seguito di un intervento franoso verificatosi nel periodo invernale, che ha coinvolto la scarpata di valle, con relativo smottamento di un tratto della sedele, il comune di Monteprandone ha ottenuto un contributo di 311.700 euro dalla Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche a cui si aggiungono 62.300 euro di fondi comunali. I lavori sono realizzati dall’impresa co.ma.c. srl di Romano D’Ezzelino che si è aggiudicata l’appalto e, da contratto, ha 150 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell’opera.

