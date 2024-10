Panorama.it - Olio 2024: poco, ma ottimo

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La bruschetta ci toccherà di farla «alla spagnola». Siamo il popolo che consuma piùextravergine di oliva al mondo - circa 12 chili a testa - e un tempo, che pare ormai remoto, eravamo anche i primi produttori. Quest’anno saremo, se va bene, quinti in classifica: è un’annata «di scarico», come si dice tra frantoiani. Colpa della siccità al Sud, onda lunga della Xylella, ma anche di una profonda incultura sull’. Una ricerca dell’Unaprol, rilanciata dall’Accademia dei Georgofili, avverte come metà dei consumatori non sia in grado di riconoscere un prodotto di qualità e come appena il 2,3 per cento della spesa alimentare sia destinata all’acquisto diche si fa - in un terzo dei casi - direttamente dal frantoio.