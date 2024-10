Michael Liguori, il calciatore del Padova condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una 14enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finalmente è arrivata la sentenza del tribunale di Teramo nei confronti di Michael Liguori. Il calciatore del Padova, club che attualmente milita in Serie C, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale aggravata su una ragazzina di 14 anni, avvenuta nel 2018.Leggi anche: violenza sessuale e tentato omicidio, arrestato 16enne All’epoca dei fatti contestati, Liguori aveva 19 anni. Insieme all’amico Andrea Perozzi, aveva organizzato un appuntamento con due ragazzine, con le quali si sono appartati pretendendo poi di fare sesso. Secondo i giudici, l’atto sessuale sarebbe stato ottenuto con la forza. Cosa ha fatto Liguori insieme all’amico “Non nego che quella ragazza mi piaceva da pazzi”, ha dichiarato Perozzi durante l’interrogatorio. “Lei voleva in tutti i modi farlo con me. Non mi sono dato una spiegazione del perché sono stato denunciato. Thesocialpost.it - Michael Liguori, il calciatore del Padova condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una 14enne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finalmente è arrivata la sentenza del tribunale di Teramo nei confronti di. Ildel, club che attualmente milita in Serie C, è statoa tree quattrodi carcere peraggravata su una ragazzina di 14, avvenuta nel 2018.Leggi anche:e tentato omicidio, arrestato 16enne All’epoca dei fatti contestati,aveva 19. Insieme all’amico Andrea Perozzi, aveva organizzato un appuntamento con due ragazzine, con le quali si sono appartati pretendendo poi di fare sesso. Secondo i giudici, l’attosarebbe stato ottenuto con la forza. Cosa ha fattoinsieme all’amico “Non nego che quella ragazza mi piaceva da pazzi”, ha dichiarato Perozzi durante l’interrogatorio. “Lei voleva in tutti i modi farlo con me. Non mi sono dato una spiegazione del perché sono stato denunciato.

