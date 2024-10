Medioriente: media, udite esplosioni nella zona di Tel Aviv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – I residenti di Gush Dan, vicino a Tel Aviv, hanno riferito di aver sentito un’esplosione. Lo riporta Ynet mentre in diverse località del centro di Israele suonano le sirene di allarme aereo. Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno fatto sapere che “sono stati effettuati tentativi di intercettazione, i dettagli sono sotto indagine. Si potrebbero udire ulteriori esplosioni, originate da intercettazioni o cadute. Si chiede di continuare a obbedire alle direttive del Comando del fronte interno”. Lapresse.it - Medioriente: media, udite esplosioni nella zona di Tel Aviv Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – I residenti di Gush Dan, vicino a Tel, hanno riferito di aver sentito un’esplosione. Lo riporta Ynet mentre in diverse località del centro di Israele suonano le sirene di allarme aereo. Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno fatto sapere che “sono stati effettuati tentativi di intercettazione, i dettagli sono sotto indagine. Si potrebbero udire ulteriori, originate da intercettazioni o cadute. Si chiede di continuare a obbedire alle direttive del Comando del fronte interno”.

