Mario Cusitore insultato: "Vai a zappare la terra" lui reagisce, ma fa una gaffe (Di venerdì 11 ottobre 2024) Di recente, Mario Cusitore ha svelato di aver perso il lavoro in radio. Attualmente, dunque, il cavaliere di Uomini e Donne non ha grosse entrate, se non solamente quelle provenienti da alcuni investimenti online, che tra l'altro sponsorizza. Proprio per tale motivo, il protagonista è stato preso di mira sui social da alcuni utenti del web. Lui ha deciso di replicare, ma ha commesso una gaffe. Gli attacchi contro Mario Cusitore e la sua reazione Mario Cusitore non ha più un lavoro, forse anche per questo ha deciso di tornare a Uomini e Donne. Il maggiore tempo libero a disposizione e la visibilità che offre il programma, infatti, potrebbero essere state delle ottime motivazioni per Mario, che di fatti ha cambiato idea. Ad ogni modo, il cavaliere si è trovato in queste ore a dover rispondere ad alcune accuse ricevute.

