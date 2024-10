Macchia mongolica, cos’è quella chiazza blu sulla schiena del neonato (Di venerdì 11 ottobre 2024) La pelle del neonato è molto particolare e può andare incontro a una serie di condizioni e patologie cutanee piuttosto particolari. Nella maggior parte dei casi si tratta di condizioni benigne e che si risolvono spontaneamente, ma è importante saperle riconoscere per poter prevedere un’attenta e adeguata gestione. A questo proposito parliamo della cosiddetta Macchia mongolica, una particolare tipologia di voglia cutanea che è molto comune nei neonati. cos’è la Macchia mongolica? Con il termine Macchia mongolica si fa riferimento, come indicato dallo studio del Paediatrics Child Health, a dei nei piatti di colore bluastro (ma anche marrone scuro o grigio) che assomigliano a dei lividi e compaiono prevalentemente sulla parte bassa della schiena e sui glutei. Gravidanzaonline.it - Macchia mongolica, cos’è quella chiazza blu sulla schiena del neonato Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La pelle delè molto particolare e può andare incontro a una serie di condizioni e patologie cutanee piuttosto particolari. Nella maggior parte dei casi si tratta di condizioni benigne e che si risolvono spontaneamente, ma è importante saperle riconoscere per poter prevedere un’attenta e adeguata gestione. A questo proposito parliamo della cosiddetta, una particolare tipologia di voglia cutanea che è molto comune nei neonati.la? Con il terminesi fa riferimento, come indicato dallo studio del Paediatrics Child Health, a dei nei piatti di colore bluastro (ma anche marrone scuro o grigio) che assomigliano a dei lividi e compaiono prevalentementeparte bassa dellae sui glutei.

