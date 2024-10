Iltempo.it - L'Onu non ha portato la pace: missione completamente fallita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Può Israele considerare il massacro del 7 ottobre e le aggressioni violente che subisce da Hamas ed Hezbollah come automatico via libera per ogni azione ostile verso chiunque, in qualsiasi luogo, in ogni momento? No, Israele ha il pieno diritto di difendersi e colpire i suoi nemici ma non per questo può abbandonare una ragionevole interlocuzione con il mondo civile. Per questo comprendiamo la reazione del governo italiano nelle ultime ore, dopo l'attacco subito dal contingente Unifil e per questo vanno apprezzate le dure critiche mosse dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Se però vogliamo guardare con onestà alla situazione nel sud del Libano dobbiamo aggiungere a questa prima constatazione un secondo livello di analisi, che deve essere altrettanto precisa e brutale. Da quelle parti c'è la guerra, non si sta giocando a nascondino.