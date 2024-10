Quotidiano.net - L’omicidio di Pierina. Gli spostamenti del killer, test nel garage del delitto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) e Francesco Zuppiroli Soldato della Gendarmeria, profugo in fuga nel deserto, marito, amante. E (per la Procura) presunto assassino. Uno, nessuno, centomila. Sono le tante identità di Louis Dassilva, il 34enne senegalese unico indagato perdiPaganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. Per gli inquirenti c’è una prova che lo incastra: è il video della cam 3 della farmacia San Martino di via del Ciclamino. Video che mostra una figura incamminarsi verso il palazzo del civico 31 alle 22.17 di quella sera. Per gli investigatori, si tratta proprio dele la sagoma combacia – per altezza, andatura e torsione della spalla – con Dassilva. Ecco perché, l’altra sera, la squadra mobile è tornata sulla scena del crimine, accompagnata da un figurante nero, per simulare il passaggio in strada, nel seminterrato dove fu ritrovato il corpo e lungo le scale.