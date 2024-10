Lazio, chiusa la curva Nord per un match di Europa League con pena sospesa per un anno (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Uefa ha deciso di chiudere la curva Nord della Lazio per il prossimo match di Europa League con pena sospesa per un anno. Inoltre, anche una multa alla società per lancio di fumogeni e oggetti da parte dei tifosi durante la gara contro il Nizza. chiusa la curva Nord della Lazio per un match di Europa League con pena sospesa per un anno Il comunicato del Comitato Arbitrale è arrivato in seguito al lancio di petardi e oggetti, ma soprattutto cori razzisti nei confronti dei calciatori del Nizza durante la partita. – Applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina Uefa nella decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi, ovvero di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Ilnapolista.it - Lazio, chiusa la curva Nord per un match di Europa League con pena sospesa per un anno Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Uefa ha deciso di chiudere ladellaper il prossimodiconper un. Inoltre, anche una multa alla società per lancio di fumogeni e oggetti da parte dei tifosi durante la gara contro il Nizza.ladellaper undiconper unIl comunicato del Comitato Arbitrale è arrivato in seguito al lancio di petardi e oggetti, ma soprattutto cori razzisti nei confronti dei calciatori del Nizza durante la partita. – Applicare la misura disciplinareimposta dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina Uefa nella decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi, ovvero di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S.

