L'auto nel fosso e contro un albero: la mamma è morta davanti agli occhi della figlia (Di venerdì 11 ottobre 2024) È Khadija Nasr, 52 anni, la vittima del tragico incidente stradale di giovedì pomeriggio a Manerbio. Finita nel fosso con la sua auto, una Ford Fiesta, non è sopravvissuta alla violenza dell'impatto: accanto a lei c'era la figlia 15enne, ricoverata in ospedale con un trauma cranico ma Bresciatoday.it - L'auto nel fosso e contro un albero: la mamma è morta davanti agli occhi della figlia Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È Khadija Nasr, 52 anni, la vittima del tragico incidente stradale di giovedì pomeriggio a Manerbio. Finita nelcon la sua, una Ford Fiesta, non è sopravvissuta alla violenza dell'impatto: accanto a lei c'era la15enne, ricoverata in ospedale con un trauma cranico ma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto sbanda e finisce nel fosso - grave un uomo - La sbandata, poi l'auto che esce di strada e piomba in un fosso. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero preoccupanti e non si teme. . Attimi di grande apprensione si sono vissuti per l'uomo di 86 anni che era al volante: è stato soccorso in codice rosso e poi trasferito d'urgenza in ospedale. (Bresciatoday.it)

Doppio schianto nella notte - un'auto nel fosso : 7 persone coinvolte - Due schianti nel giro di pochi minuti e nella stessa porzione di provincia. E’ quanto si è verificato sabato sera, nella zona di Argenta. Il primo incidente è avvenuto ai piedi del ponte Bastia, a San Biagio: secondo quanto ricostruito, a mezzanotte, all’incrocio tra la statale 16 e via Buriona... (Ferraratoday.it)

Auto esce di strada e finisce nel fosso : Silvia Manera muore a 46 anni - nulla da fare anche per l'amico - Nell'impatto hanno perso la vita un uomo di 43 anni di origine marocchina, residente a Cornuda, e una donna di 46 di Resana, Silvia Manera. 30 del mattino un'auto Volkswagen Polo con a bordo due persone è uscita di strada all'altezza di via Guerrino Soligo a Camposampiero: il mezzo è finito in un canale di scolo contro un muretto di cemento di un passaggio pedonale. (Ilgazzettino.it)