L' anatema del Vicario sul Campidoglio | Roma non è pronta al Giubileo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Poco più di due mesi all'apertura della Porta Santa di San Pietro - che darà ufficialmente il via al2025 - e cresce la preoccupazione di una Capitale ancora indietro su cantieri e servizi. E non solo perché i disagi sono tanti e a tratti insopportabili per decine di migliaia dini che ogni giorno si ritrovano imbottigliati in una viabilità a tratti stravolta, ma anche per una fragilità dell'intero sistema di strutture e infrastrutture che va bel oltre i lavori giubilari. Basti pensare agli alberi che cadono e alle strade che si allagano anche con piogge "banalmente" stagionali, ad esempio. Una situazione che tuttavia irrita non poco il Vaticano.