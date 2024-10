Terzotemponapoli.com - Kvara, Muselli: “Il nostro dio del calcio ne prendeva tante”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attore Arturoè intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata alNapoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.: “Il Napoli è il lasciapassare per fare un grande lavoro in Nazionale” Così l’attore: “Lukaku che rinuncia alla Nazionale significa che vuole vincere lo Scudetto col Napoli? Secondo me significa che ci tiene e che crede nel progetto. Vuole seguire Conte in tutto e per tutto. Questo significa anche che, se fa un grande campionato con il Napoli, farà un grande lavoro anche con la Nazionale. Il Napoli è il lasciapassare per fare un grande lavoro in Nazionale. E’ segno di grande professionismo.