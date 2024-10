Ilrestodelcarlino.it - Innovazione digitale e connettività, riconoscimento per Goro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Il Comune diha ricevuto il prestigioso Premio agenda2024, conferito durante l’After Festival a Bologna per il miglior incremento dell’indice Desier nella dimensione dellatra il 2023 e il 2024. Questocelebra l’impegno del Comune nel promuovere l’, posizionandosi come il Comune emiliano-romagnolo di pianura con meno di 5.000 abitanti che ha registrato i maggiori progressi in questa area.