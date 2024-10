Liberoquotidiano.it - Il Paradiso delle Signore "uccide" i turchi? Rai 1, un'indicazione pesante

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Il) Che sia finita l'era dei serial? Presto per dirlo, ma nel (dai più) ignorato day time si annidano piccoli fenomeni sociologici che meritano di essere rilevati. Partita nel dicembre 2015, la serie Ilè andata in onda in prima serata a cadenza settimanale nelle prime due stagioni mentre dalla terza è stata spostata quotidianamente al pomeriggio e si è fatta largo nel palinsesto Rai 1 a suon di ascolti sempre in crescita con medie vicine al 20%. Anche questa nona edizione non ha tradito le attese passando in testa nella fascia pomeridiana, come è accaduto martedì con 1.726.000 spettatori e il 19.2% di share e picchi del 21%.