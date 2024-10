Il compositore Valerio Piccolo: “Ecco come Sorrentino ha scelto il mio brano per Parthenope” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il connubio con Paolo Sorrentino “è nato in maniera molto naturale, con un ascolto della canzone da parte di Paolo che ha generato un amore immediato per il brano, che poi è entrato in modo naturale nel sonoro del film”. Così Valerio Piccolo, musicista casertano trasferitosi a New York e poi approdato a Roma, descrive all’Adnkronos l’incontro con il regista partenopeo, che si è talmente innamorato di una sua canzone, ‘E sì arrivata pure tu’, da inserirla nella colonna sonora del suo ultimo film attualmente nelle sale, ‘Parthenope’. “il brano ha un posizionamento molto bello nella pellicola -spiega- in cui si intrecciano perfettamente le immagini con la musica. E’ stata un’esperienza bellissima, auguro a tutti gli artisti di avere la possibilità di interagire con creatori di arte del livello di Sorrentino”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il connubio con Paolo“è nato in maniera molto naturale, con un ascolto della canzone da parte di Paolo che ha generato un amore immediato per il, che poi è entrato in modo naturale nel sonoro del film”. Così, musicista casertano trasferitosi a New York e poi approdato a Roma, descrive all’Adnkronos l’incontro con il regista partenopeo, che si è talmente innamorato di una sua canzone, ‘E sì arrivata pure tu’, da inserirla nella colonna sonora del suo ultimo film attualmente nelle sale, ‘’. “ilha un posizionamento molto bello nella pellicola -spiega- in cui si intrecciano perfettamente le immagini con la musica. E’ stata un’esperienza bellissima, auguro a tutti gli artisti di avere la possibilità di interagire con creatori di arte del livello di”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il compositore Valerio Piccolo : “Ecco come Sorrentino ha scelto il mio brano per Parthenope” - L'artista di Caserta: "Lui è un visionario, ora il mio sogno è unire sempre più musica e cinema" Il connubio con Paolo Sorrentino "è nato in maniera molto naturale, con un ascolto della canzone da parte di Paolo che ha generato un amore immediato per il brano, che poi è entrato in modo naturale nel […]. (Sbircialanotizia.it)

Valerio Piccolo - video intervista Senso : «Dal nuovo film di Paolo Sorrentino all’adattamento di doppiaggi» - La performance è andata in scena allo storico Cornelia Street Cafe del Greenwich Village. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo album, Manhattan Sessions (La filibusta / Goodfellas), prodotto da Mike Visceglia, nel 2018 ha pubblicato il brano Hourglass. Nel 2014 è nato il suo progetto musicale più importante, Poetry, dove ha messo in musica poesie di autori celebri come Rick Moody e Jonathan ... (Spettacolo.eu)