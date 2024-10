Il collegamento autobus extraurbano si ferma per un semaforo rotto a Ripafratta: la denuncia dei disagi (Di venerdì 11 ottobre 2024) disagi per gli utenti del trasporto pubblico per l'interruzione del servizio extraurbano di autobus che da Pisa, attraverso la Statale del Brennero SS 12, congiungeva la città e le frazioni del Lungomonte con la città di Lucca e viceversa. E pagano i cittadini di San Giuliano Terme, come ha Pisatoday.it - Il collegamento autobus extraurbano si ferma per un semaforo rotto a Ripafratta: la denuncia dei disagi Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)per gli utenti del trasporto pubblico per l'interruzione del serviziodiche da Pisa, attraverso la Statale del Brennero SS 12, congiungeva la città e le frazioni del Lungomonte con la città di Lucca e viceversa. E pagano i cittadini di San Giuliano Terme, come ha

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tper, metà dei biglietti acquistati contactless - Piace la possibilità di comprare i titoli di viaggio con le carte bancarie direttamente sull’autobus. Gualtieri: “Apripista tra le città italiane” ... (ilrestodelcarlino.it)

ERSU, contributo trasporti extraurbani: come richiederlo - ERSU Catania: come richiedere il rimborso per le spese di trasporto extraurbano per l'anno accademico 2023/2024. Di seguito i requisiti e la procedura. ERSU Catania: come richiedere il rimborso per le ... (catania.liveuniversity.it)

Studenti rimangono giù dal bus, la replica della Mom: «Tutti vogliono prendere la seconda corriera e così la prima viaggia mezza vuota» - TARZO - «Sono rimasti a piedi perché tutti vogliono prendere la seconda corriera e la prima finisce così per viaggiare mezza vuota». Dopo le segnalazioni ... (ilgazzettino.it)