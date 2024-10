Herstory, se la Storia fosse scritta dal punto di vista delle donne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come sarebbe la Storia se, a scriverla, ci fossero state le donne? Sicuramente sarebbe ricolma di un numero molto più elevato di prospettive, idee, scoperte scientifiche, visioni del mondo, forme d’arte, riflessioni filosofiche, movimenti culturali e politici, narrazioni, lotte civili e molto, molto altro ancora. Una congerie di elementi che potrebbe prendere il nome di Herstory, neologismo nato negli anni Settanta proprio per indicare la rivendicazione di leggere la Storia dal punto di vista delle donne, delle quali la voce è stata troppo spesso silenziata, l’apporto negato e i contributi rifiutati. Vediamo, allora, come cambierebbe la Storia seguendo questo binario. Robadadonne.it - Herstory, se la Storia fosse scritta dal punto di vista delle donne Leggi tutta la notizia su Robadadonne.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come sarebbe lase, a scriverla, ciro state le? Sicuramente sarebbe ricolma di un numero molto più elevato di prospettive, idee, scoperte scientifiche, visioni del mondo, forme d’arte, riflessioni filosofiche, movimenti culturali e politici, narrazioni, lotte civili e molto, molto altro ancora. Una congerie di elementi che potrebbe prendere il nome di, neologismo nato negli anni Settanta proprio per indicare la rivendicazione di leggere ladaldiquali la voce è stata troppo spesso silenziata, l’apporto negato e i contributi rifiutati. Vediamo, allora, come cambierebbe laseguendo questo binario.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria Rosaria Boccia : «Sangiuliano mi disse che si sarebbe ritirato in un convento. La vittima di questa storia sono io» - «Se c'è una vittima in questa storia, sono io». Continua ad essere sicura della sua innocenza Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei al centro del caso... (Ilmessaggero.it)

Ci sono donne della storia senza le quali il mondo non sarebbe quello di oggi. - Da questo sentimento che li travolge Oskar Kokoschka si ritrova a vivere il periodo più fortunato della sua carriera, in cui produrrà capolavori indimenticabili come La sposa del vento, ispirato al suo amore per Alma. Senza di loro, il mondo non sarebbe quello di oggi. L’amante di Chopin (Rita Charbonnier). (Iodonna.it)

Ballando con le Stelle - “Giovanni Perenice? La sua è una storia particolare - da noi non si sarebbe verificata” : Milly Carlucci difende il nuovo ballerino - “La giuria è un elemento di forza di questo programma, l’abbiamo soltanto noi. Scenderà in pista Federica Pellegrini convinta da Carlucci dopo quattordici no, ballerà con Angelo Madonia, compagno di Sonia Bruganelli a sua volta in gara con Carlo Aloia. Essere un maestro esigente credo sia una necessità”, ha dichiarato Carlucci difendendo la sua scelta. (Ilfattoquotidiano.it)