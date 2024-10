Giochi AAA su MacBook con Linux, il miracolo del team Asahi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il progetto nato nel 2020 per portare Linux sui Mac con Apple Silicon continua a fare passi da gigante mettendo in luce la bravura del suo team. Alyssa Rosenzweig, la “maga” dei driver grafici è riuscita a portare i Giochi AAA su Mac tramite Steam. Dday.it - Giochi AAA su MacBook con Linux, il miracolo del team Asahi Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il progetto nato nel 2020 per portaresui Mac con Apple Silicon continua a fare passi da gigante mettendo in luce la bravura del suo. Alyssa Rosenzweig, la “maga” dei driver grafici è riuscita a portare iAAA su Mac tramite S

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asahi Linux e il gaming su Apple Silicon: si parla anche di tripla A - Il progetto open source per Linux su Mac con Apple Silicon rilascia una versione alpha di driver e toolkit per il gaming. Riescono a girare anche titoli tripla A del recente passato, ma per quelli più ... (hwupgrade.it)

Asahi Linux supporta i giochi AAA sui Mac con CPU Apple Silicon - Per consentire di sfruttare i giochi per chip x86 su Windows e le API DirectX 11 o 12 di Microsoft, Asahi si affida a FEX (emulatore x86-64 & x86), a WINE per le chiamate DirectX e DXVK / vkd3d-Proton ... (macitynet.it)

Rocky Linux from CIQ: l'erede di CentOS ha ora garanzie di livello enterprise - CIQ ha annunciato il lancio di una nuova offerta basata su Rocky Linux: le aziende potranno acquistare un abbonamento per tutelarsi da eventuali problemi e ricevere aggiornamenti di sicurezza più temp ... (edge9.hwupgrade.it)