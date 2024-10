Anteprima24.it - Gagliardi (FI): “Con il DDL Montagna Forza Italia conferma la sua attenzione verso i territori montani”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con gli emendamenti al Ddlla sua, garantendo ai residenti gli stessi servizi essenziali di chi vive in città e sostenendo chi abita in questi luoghi con azioni concrete”. Così Michele, consigliere comunale, già vice sindaco di San Giorgio la Molara e commissario cittadino di. “Una nuova legge sullaè attesa da oltre trent’anni ed ora in commissione al Senato si sta discutendo un ddl già approvato dal Consiglio dei Ministri che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone montane contrastando il fenomeno dello spopolamento.